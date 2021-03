Der DAX pendelt weiterhin an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals und verläuft aktuell im Bereich von 14.700 Punkten. Nach dem langen Hochlauf ist der DAX überkauft und könnte nun vor einem Rücklauf stehen. Am heutigen Freitag ist zudem der dreifache Verfallstermin. Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar, besonders wo der DAX aktuell direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals notiert. ...

