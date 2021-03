DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

CSR-KOMMENTAR Nr. 2/2021 Die Dinge richtig tun oder die richtigen Dinge tun?



19.03.2021

Die Ziele der Agenda 2030, besser bekannt als die sog. "Sustainable Development Goals" (SDG) der Vereinten Nationen, sind inzwischen aus der Finanzindustrie nicht mehr wegzudenken und bilden einen wichtigen Maßstab zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung. Wenn es um die Messung und den Wirkungsgrad der Maßnahmen und Investitionen geht, sieht man sich sehr schnell mit vielen Fragen konfrontiert. In vielen Fällen gibt es kein einfaches Ja oder Nein, oft ist die Entscheidung mit der individuellen Wertevorstellung verknüpft. Mit dem aktuellen CSR-Kommentar möchten wir in Bezug auf die Komplexität des nachhaltigen Investierens sensibilisieren. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit knapp 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16

