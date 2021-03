Teamviewer hat einen Fünfjahresvertrag als neuer Partner und Haupttrikotsponsor von Manchester United unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung sowie weiteren strategischen Marketing-Partnerschaften investiert Teamviewer erheblich in seine globale Markenpositionierung, heißt es am Freitag von Seiten des Unternehmens.Die Vermarktung des erweiterten Produktportfolios wird somit deutlich ausgebaut, um das Umsatzwachstum in allen Regionen und Kundensegmenten nachhaltig zu stärken. Diese Partnerschaft wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...