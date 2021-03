DGAP-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Verkauf/Vertrag

adesso SE veräußert Tochterunternehmen e-Spirit AG an CrownPeak Technology Inc. / Strategische Fokussierung des Geschäfts als branchenspezifischer IT-Dienstleister und Produktanbieter



19.03.2021 / 14:28 CET/CEST

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der adesso SE heute mit dem US-amerikanischen Unternehmen CrownPeak Technology Inc. einen Vertrag über den Verkauf der e-Spirit AG geschlossen, die bislang als 100 %-iges Tochterunternehmen innerhalb der adesso Group das Content-Management-System (CMS) FirstSpirit entwickelt und vertreibt. CrownPeak Technology Inc. erwirbt durch die Transaktion neben der Gesellschaft mit ihren internationalen Tochterunternehmen auch die Rechte am Source-Code des seit vielen Jahren auch international renommierten Produkts FirstSpirit. Die e-Spirit Group erzielt mit über 150 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 17 Mio. EUR. Der Kaufpreis wurde in einer Größenordnung von annähernd 30 Mio. USD vereinbart. Die Unternehmensbewertung wurde aufgrund der jüngst geleisteten Investitionsaufwendungen sowie der Umstellung von einem klassischen Lizenz- auf ein SaaS-Vertriebsmodell (Sofware as a Service) und einem hierdurch zwischenzeitlich negativen Ergebnis nicht als Ertrags-Multiple durchgeführt, sondern auf Basis des künftig geschätzten Ertragspotenzials. Laufende Verträge mit adesso über Implementierungsprojekte, Wartungs- und andere Dienstleistungen in Verbindung mit FirstSpirit werden durch adesso fortgeführt. Ebenfalls wird adesso auch künftig als Premier Partner von Crownpeak in Bezug auf FirstSpirit Kunden zur Verfügung stehen.

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

Kontakt:Martin MöllmannManager Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de



Weitere Erläuterungen:

Mit der Transaktion fokussiert sich die adesso SE weiter auf ihr Kerngeschäft mit branchenspezifischen IT-Dienstleistungen und Produkten. Der langjährigen Tochtergesellschaft, die ein branchenunabhängig nachgefragtes und regional nicht begrenztes Produkt entwickelt, werden im Rahmen der Transaktion ebenfalls neue Geschäftschancen und Entwicklungsperspektiven bereitet. Crownpeak ist Anbieter einer Komplettlösung für Digital Experience Management mit über 200 Unternehmenskunden und einer der ersten Anbieter von cloudbasierten Mietsoftwaremodellen. Durch den Marktzugang in der EMEA-Region und die technologische Expertise von e-Spirit als auch durch die Integration des zuletzt vollständig modernisierten Produkts baut Crownpeak die eigene Marktstellung national und international aus. 19.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

