Am Montag dieser Woche hat Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) seinen Halbjahresbericht vorgelegt. Die Bilanz bietet nochmals eine hervorragende Übersicht über die Projekte in Grönland. Im Folgenden geben wir die wichtigsten Inhalte wider: Projektübersicht des Cu-Ni-Pd-Au-Projekts Ryberg in Grönland Das Projekt Ryberg (Abbildung 1) befindet sich an der Ostküste Grönlands, ca. 345km NW von Island. Es handelt sich um ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...