-- Die Technologie ermöglicht die Positionierung im Nanobereich --

Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd (TOKYO: 6302) (Firmensitz in Tokio, Japan, CEO Shinji Shimomura) hat eine Produktpräsentation mit der einzigartigen Luftdrucktechnologie "Vacuum Air Servo" veröffentlicht, die die Positionierung im Nanobereich ermöglicht. Damit konnte die herkömmliche Motortechnologie überwunden werden. Unten sehen Sie die Produktbereitstellung mit tatsächlichen Praktiken.

[URL] http://www.shi-mechatronics.jp/airservo/

Produktbereitstellung mit hervorgehobenen Eigenschaften

1. Vacuum Air Servo Stage CA-230

(1) Hochvakuum

(2) Unmagnetisch

(3) Nicht wärmeerzeugend

(4) Positionierung im Nanobereich

(5) Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten

(6) Hohe Wiederholgenauigkeit

Bestandteile: https://www.shi-mechatronics.jp/airservo/components/airservostage/

Technologie: https://www.shi-mechatronics.jp/airservo/technology/airservostage/

2. Airsonic

(1) Compact, mit Linearität und Rotationsmöglichkeiten in einer Einheit

(2) Höhere Produktivität: nahtlose Positionierung Lastregelungsschalter

(3) Sensible Steuerung nach Kontakt

Bestandteile: https://www.shi-mechatronics.jp/airservo/components/airsonic/

Technologie: https://www.shi-mechatronics.jp/airservo/technology/airsonic/

Über uns

[Überblick über das]

Unternehmen: Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd

Adresse: ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokio, Japan

Präsident CEO: Shinji Shimomura

Gegründet: 1. Nov 1934

URL: https://www.shi.co.jp/english/

[Beschreibung der Geschäftstätigkeit]

Entwurf, Herstellung und Verkauf von Steuergeräten für Präzisionsmaschinen, elektrischen und elektronischen Geräten und deren Anwendungssystemen sowie verschiedenen industriellen Steuerungssystemen

Entwicklung und Vertrieb von Software

Kontaktieren Sie uns

https://info.shi-mechatronics.com/l/845523/2020-11-12/7s8mz

Miki Yamafuji

miki.yamafuji@shi-g.com

+81 80 1374 6015

Marketing Group, Vertrieb, Abt. Mechatronik, Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd