DGAP-Ad-hoc: Mühl Product & Service AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Mühl Product & Service AG: Beschluss über Kapitalerhöhungen zur Umsetzung des Sanierungskonzepts



19.03.2021 / 15:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Mühl Product & Service AG

Kranichfeld

(ISIN DE000A254203) Mühl Product & Service AG beschließt Kapitalerhöhungen zur Umsetzung des Sanierungskonzepts Kranichfeld, den 19. März 2021 - Der Vorstand der Mühl Product & Service AG ("Gesellschaft"), Kranichfeld, (ISIN DE000A254203) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Umsetzung des Sanierungskonzepts bestehend aus einer Bezugskapitalerhöhung gegen Bareinlage und zwei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage beschlossen. Danach wird das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I gegen Bar- und Sacheinlagen von EUR 989.025,00 um insgesamt EUR 3.282.086,00 auf EUR 4.271.111,00 durch Ausgabe von insgesamt 3.282.086 neuen Aktien erhöht. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 434.782,00 durch Ausgabe von 434.782 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht. Die Barkapitalerhöhungsaktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ausgegeben. Der Bezugspreis für die Barkapitalerhöhungsaktien wurde mit EUR 2,30 festgesetzt. Das Bezugsverhältnis beträgt 9 zu 4, d.h. jeder Aktionär ist für 9 bestehende Aktien zum Bezug von 4 Barkapitalerhöhungsaktien berechtigt. Die Bezugsfrist beträgt drei Wochen und wird voraussichtlich am 22. März 2021 beginnen. Die Barkapitalerhöhung hat ein Volumen von EUR 1,0 Mio. und wird von Thomas Wolf garantiert. Eine zeitnahe Börsenzulassung der Barkapitalerhöhungsaktien ist nicht gesichert. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhungen wird das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 2.847.304,00 durch Ausgabe von 2.847.304 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht. Die Sachkapitalerhöhungsaktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Als Sacheinlage wird Thomas Wolf (mittelbar) den Geschäftsbetrieb der Mühl24 GmbH und (wirtschaftlich) zwei Betriebsgrundstücke in die Gesellschaft einbringen. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhungen werden der Geschäftsbetrieb der Mühl24 GmbH mit rund EUR 1,0 Mio. und die Betriebsgrundstücke mit EUR 5,5 Mio. bewertet. Die Durchführung der Sachkapitalerhöhungen ist von der Durchführung der Barkapitalerhöhung abhängig. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen der Gesellschaft insgesamt Bar- und Sachmitteln in Höhe von zusammen rund EUR 7,5 Mio. zufließen. Mühl Product & Service AG Der Vorstand





Kontakt:

Sandy Möser

Vorstand

Bahnhofstr. 15

99448 Kranichfeld



T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

Kontakt:Sandy MöserVorstandBahnhofstr. 1599448 KranichfeldT +49 36450 33-215F +49 36450 33-218E investor.relations@muehl.de 19.03.2021 CET/CEST

