Für einen Platz auf den Trikots des englischen Fußballvereins Manchester United nimmt das schwäbische Softwarehaus Teamviewer Einbußen beim Gewinn in Kauf. Die bereinigte Ebitda-Marge werde im laufenden Jahr gemessen an den abgerechneten Umsätzen (Billings) zwischen 49 und 51 Prozent liegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mit.

