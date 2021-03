Vielschreiber und Gamer schwören auf mechanische Tastaturen und ihre charakteristischen Klappergeräusche. Aufgrund ihrer Bauhöhe gab es sie bislang nicht für Notebooks. Das will Cherry nun ändern. Mit den neuen Tasten unter der Bezeichnung "Cherry MX Ultra Low Profile" - abgekürzt als Cherry MX ULP - will das Tastatur-Urgestein aus der Oberpfalz das typische Klickerklacker auch Notebooknutzern nicht länger vorenthalten. Die neuen Tasten hat Cherry dabei so flach konstruiert, dass sie mit einem Gesamtweg von 1,8 Millimetern kaum höher sind als gewöhnliche Notebook-Tasten - etwa solche mit ...

