Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Vantage Towers. Vantage Towers hat am Donnerstag einen guten Börsenstart hingelegt. Der erste Xetra-Kurs der Vodafone-Tochter lag mit 24,80 Euro mehr als drei Prozent über dem Ausgabepreis von 24 Euro. Das Geld will Vodafone früheren Angaben zufolge auch zum Schuldenabbau nutzen. Bei den Verkäufen steht Plug Power auf dem ersten Platz. Nach der Meldung über Ungereimtheiten bei der Plug-Power-Bilanz folgte vor kurzem ein Absturz für die Papiere, charttechnisch sieht es inzwischen düster aus.