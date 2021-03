TAGESVORSCHAU: Termine am 22. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. März:

TEMRINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Traton SE, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Post DHL, Vorstellung Nachhaltigkeitsplan durch CEO Frank Appel CHE: SGS, Hauptversammlung

CHE: Schindler, Hauptversammlung

CHE: SNB, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse Index-Änderungen werden wirksam:

DAX rein: Siemens Energy

DAX raus: Beiersdorf

MDax rein: Porsche, Encavis, Nordex, Beiersdorf

MDax raus: Metro, Osram, Aareal Bank, Siemens Energy

TecDax rein: SMA Solar

TecDax raus: New Work

SDax rein: SGL Carbon, Metro, Leoni, Osram, Suess Microtec, Aareal Bank SDax raus: Deutsche Beteiligungs AG, Encavis, Nordex, SNP, Cropenergies, Hornbach Baumarkt TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Gastgewerbe in der Corona-Krise, Jahre 2020/2021 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/20 und Geschäftsbericht 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 03/21

13:30 USA: CFNA-Index 02/21

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 18. Mitteldeutscher Fundraisingtag, Jena

BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

