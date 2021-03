Sony Interactive Entertainment hat mit seinem E-Sports-Venture RTS die Evolution Championship Series (EVO) übernommen. Dabei handelt es sich um das größte und bekannteste E-Sports-Turnier für Kampfspieler. Das in Schieflage geratene EVO-Turnier hat eine neue Heimat: Sony hat die Veranstaltung übernommen. Die beiden Mitgründer Tony und Tom Cannon sollen an Bord bleiben. Mitgründer Joey Cuellar hatte im vergangenen Jahr für die Absage des Turniers gesorgt. Ihm wurden sexuelle Übergriffe vorgeworfen, was dazu geführt hatte, dass wichtige Publisher wie Bandai Namco, Capcom, Netherrealm und andere ihre...

