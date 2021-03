DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Damit setzten nach der jüngsten Rally Gewinnmitnahmen ein. Der erneute Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf ein Jahreshoch drückte etwas. Sorgen beim Thema Corona machte der neuerliche Lockdown in Frankreich. Die Region um Paris wird für einen Monat dichtgemacht. Der große Verfall von Futures und Optionen auf Indizes sowie Einzeltitel verlief insgesamt ruhig. Der DAX gab um 1,1 Prozent auf 14.621 Punkte nach.

Teamviewer reagierten mit einem Einbruch von 12,4 Prozent auf eine Gewinnwarnung. Diese stand im Zusammenhang mit erhöhten Marketingausgaben in Folge des Sponsoring-Vertrags mit Manchester United. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 49 bis 51 Prozent, davor waren es 55 bis 57 Prozent. Im Handel war von einer auf den ersten Blick "verstörenden" Warnung die Rede. Die Zukunft werde zeigen, ob die Vorteile der Partnerschaft mit Manchester United eine Gewinnwarnung solchen Ausmaßes auf Kosten der Aktionäre aufwiegen.

Autos lassen ein wenig die Luft ab

Bei den Autotitel ging es nach der Rally für BMW um 4,2 Prozent nach unten und für Daimler um 0,7 Prozent, VW-Vorzüge fielen um 0,7 Prozent, die zuletzt besonders stark gestiegenen Stammaktien kamen gleich um 14,2 Prozent zurück. Tagesgewinner im DAX waren Delivery Hero mit Aufschlägen von 4,5 Prozent - die Aktie war zuletzt deutlich gefallen.

Adidas fielen nach schwachen Vorlagen von Nike um 2,1 Prozent. Nike verfehlte in ihrem jüngsten Quartal sowohl die Gewinn- wie auch die Umsatzerwartungen. Zyklische Titel wurden gemieden: So verloren BASF 3,6 Prozent oder Covestro 5,6 Prozent.

Bechtle gaben nach Vorlage der endgültigen Bilanzkennzahlen um 0,5 Prozent nach. Der Ausblick auf 2021 sei zwar zuversichtlich ausgefallen, jedoch kappe Bechtle damit auch die Börsenfantasien nach oben, meinte ein Händler: "Sie haben betont, dass sie das ganze Jahr kein Margenwachstum erwarten". Der erwartete Gewinnanstieg werde daher allein vom Umsatz getragen.

Vollzug der Index-Veränderungen könnte Kurse beeinflussen

Zu den Schlusskursen geraten die Index-Veränderungen in den Blick. Dann steigt Infineon in den Euro-Stoxx-50 auf und verdrängt dort Nokia. Im DAX muss Beiersdorf den Platz für Siemens Energy räumen.

In den MDAX treten auch Porsche, Encavis und Nordex ein; Aareal Bank, Metro und Osram steigen in den SDAX ab. Im TecDAX verdrängen die Aktien von SMA Solar die Titel von New Work, und im SDAX ersetzen die Aktien von Leoni, Süss Micro und SGL Carbon die Titel von Hornbach Baumarkt, SNP und Cropenergies.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.621,00 -1,05% +6,58% DAX-Future 14.638,00 -1,11% +7,18% XDAX 14.624,71 -0,49% +6,99% MDAX 31.622,55 -1,10% +2,68% TecDAX 3.372,76 -0,80% +4,98% SDAX 15.295,30 -0,96% +3,59% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,21 21 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 9 20 1 10.910,3 207,4 104,7 MDAX 19 41 0 2.553,3 113,2 46,1 TecDAX 9 21 0 3.419,7 121,3 40,2 SDAX 15 52 2 487,8 24,5 12,3 ===

