Halle/MZ (ots) - Für die Mehrheit der Ostdeutschen kann man wohl sagen, dass die Stasi-Vergangenheit nicht mehr weh tut - nicht in einem elementaren Sinne. Gewiss lässt sich vieles, was heute in der ehemaligen DDR geschieht, nicht ohne die Repression der DDR erklären. Nach wie vor ist Deutschland ja auch politisch zweigeteilt. Das zeigen allein die Wahlergebnisse für die Linke und die AfD, und es hat mit den Jahren 1949 bis 1989 zu tun. Auch gibt es keine großen Stasi-Enthüllungen mehr, die für Aufsehen sorgen. Insofern ist die Überführung der Stasi-Akten ins Bundesarchiv nur konsequent.



