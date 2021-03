DJ Merkel: Impfkampagne in Arztpraxen kann nach Ostern beginnen

BERLIN (Dow Jones)--Hausarztpraxen in Deutschland sollen nach Ostern bundesweit mit Impfungen gegen das Coronavirus starten. Ab der 14. Kalenderwoche sollen Dosen entsprechend des Bevölkerungsanteils der Länder an die niedergelassenen Ärzte verteilt werden, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Impfgespräch mit den Ländern an. Allerdings stehen zunächst nur etwa 50.000 Dosen zur Verfügung, das seien etwa 20 Impfdosen pro Praxis und Woche.

Die Impfzentren der Bundesländer sollen verlässlich mit einem Sockel von mindestens 2,25 Millionen Dosen wöchentlich beliefert werden. Zudem befasste sich die Bund-Länder-Runde mit den zusätzlichen Chargen des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer an die EU. Die Anteile sollen vor allem in Bundesländer mit Hotspots und in Grenzgebiete mit besonders hohen Infektionsgeschehen gehen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 14:02 ET (18:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.