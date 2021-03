Hagen (ots) - Friedrich Merz, unterlegener Bewerber für den CDU-Bundesvorsitz, hat angekündigt, auf sämtliche Nebentätigkeiten zu verzichten, sollte er wieder in den Bundestag gewählt werden. "Ich habe mich in einer relativ späten Lebensphase entschieden, noch einmal für ein politisches Mandat zu kandidieren. Das ist eine Entscheidung zu 100 Prozent", sagte Merz der WESTFALENPOST (Samstag-Ausgabe und online). Er werde dann "keine beruflichen Tätigkeiten außerhalb der Politik" mehr ausüben. Merz stellt sich im Hochsauerlandkreis einer Kampfkandidatur gegen den aktuellen CDU-Abgeordneten Patrick Sensburg. Merz ist Jurist und Aufsichtsratsvorsitzender des Arnsberger Unternehmens WEPA. Er strebt ein Bundestagsmandat im Hochsauerlandkreis an.



Pressekontakt:



Westfalenpost

CvD Funke-Mediengruppe NRW

Telefon: 0201 - 804 6519



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58966/4868892

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de