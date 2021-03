Der Bausoftwareanbieter Nemetschek erhöht die Dividende. Für das vergangene Jahr sollen mit 30 Cent je Aktie zwei Cent mehr ausgeschüttet werden als im Jahr zuvor, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in München mitteilte.Nemetschek würde somit zum zwölften Mal in Folge eine Dividende auszahlen, es wäre zudem die achte Erhöhung in Folge. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung entspräche dies einer Anhebung der Dividende um sieben Prozent. Bei 115,5 Millionen Aktien würde die Ausschüttungssumme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...