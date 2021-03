Die Aktie von Plug Power (US72919P2020) ist zumindest aus charttechnischer Sicht nichts für schwache Nerven. Schaut man 1 Jahr zurück, so lag die Aktie am zum Wochenschluss am 16.03.2020 bei 3,32 Dollar und stieg danach in der Spitze Ende Januar 2021 bis auf 75,49 Dollar und damit um über das 22-Fache. Dass dies nach einer Konsolidierung geradezu schreit, kann niemanden überraschen. Dass nun gerade steigende Zinsen das Sentiment bei Wachstumsaktien belasten und dies zu einem wichtigen Auslöser für eine Korrektur wurde, erinnert die Märkte auch daran, dass die Aktie mit dem mehr als 43-Fachen seines für dieses Jahr erwarteten Umsatzes bei einem erwarteten Verlust von 121 Mio. Dollar bewertet ist. Gleichwohl scheint sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau vorläufig zu stabilisieren und gewinnt aktuell 4,37 % auf 37,96 Dollar.

