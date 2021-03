Kalenderwoche 11 am KMU-Anleihemarkt (15.03. bis 19.03.2021) - die Agri Resources Group S.A hat mit ihrer neuen 8,00%-Anleihe (ISIN: DE000A287088) ein Volumen von 40 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln können. Damit wurden 80% des maximalen Gesamtvolumen der Anleihe von 50 Mio. Euro platziert. Die Agri Resources-Anleihe 2021/26 notiert seit dem 17. März 2021 im Open Market der Börse Frankfurt und wurde während der Zeichnungsphase sowohl vom Europäischen (EMAF) als auch vom Deutschen (DMAF) Mittelstandsanleihen FONDS gezeichnet. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG darüber hinaus die neue vollständig platzierte 4,50%-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) als "durchschnittlich attraktiv" (positiver Ausblick) mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Anleihebedingungen sollen geändert werden - die Eyemaxx Real Estate AG möchte die Verpflichtung zur Einhaltung einer bestimmten Eigenkapitalquote in den Anleihebedingungen ihrer jüngsten drei Unternehmensanleihen 2018/23, 2019/24 und 2020/25 streichen, wodurch auch ein entsprechendes Sonderkündigungsrecht entfallen würde. Hintergrund ist, dass aufgrund COVID-19-bedingter Projektabwertungen im Vergleich zu den bisherigen gutachterlich bestätigten Verkehrswerten, insbesondere bei Gewerbeimmobilien, die Eigenkapitalquote ...

