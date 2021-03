von Stephan Bauer, €uro am SonntagWährend die in Deutschland vornehmlich gehandelte Vorzugsaktie seit Wochenanfang um 23 Prozent zulegte, gewannen die Stammaktien rund 36 Prozent hinzu. Hintergrund: In den USA sind nur Hinterlegungsscheine auf VW handelbar, sogenannte American Depositary Receipts (ADR), die sich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...