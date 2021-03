Unterföhring (ots) - 20. März 2021. Dieses Ergebnis übertrifft alle Erwartungen: Die SAT.1-Zuschauer:innen spenden 1.443.044 Bäume (*Stand: 20.3. 08:47 Uhr) und machen sich stark für eine bessere Umwelt. Zum Abschluss der "SAT.1 Waldrekord-Woche" erzielt "LUKE! Die Schule und ich - Umwelt Spezial" am Freitagabend gute 9,2 Prozent Marktanteil (E. 14-49 J.).Mark Land, stellvertretender Senderchef SAT.1: "Die Unterstützung der Zuschauer:innen für die 'SAT.1 Waldrekord-Woche' ist überwältigend! Wir danken allen, die auch nur einen Baum gespendet haben und mit uns gemeinsam diesen Schritt für eine bessere Zukunft gehen. Die überragende Zahl der gespendeten Bäume ist ein Beleg dafür, was wir gemeinsam bewegen können. SAT.1 wird sich deshalb in Zukunft noch häufiger als bisher relevanten Themen widmen."Auf www.waldrekord.de besteht auch weiterhin die Möglichkeit zu spenden. Außerdem ist der Hoodie zur "SAT.1 Waldrekord-Woche" jetzt im Shop auf der Website erhältlich - fair, klimapositiv und vegan in der EU produziert. Für jeden Hoodie werden weitere fünf Bäume gepflanzt.Für jeden eingegangenen Euro der "SAT.1 Waldrekord-Woche" wird ein Baum gepflanzt. Aktionspartner Plant-for-the-Planet pflanzt auf einer festgelegten Fläche auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán im Bundesland Campeche den "SAT.1-Wald" und pflegt die gespendeten Bäume, bis sie groß genug sind, um selbst weiterzuwachsen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 20.03.2021 (vorläufig gewichtet: 19.03.2021)Pressekontakt:Nadja SchlüterCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07-7281email: Nadja.Schlueter@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4869004