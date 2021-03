Die Nestlé-Aktie (WKN: A0Q4DC) ist ohne Zweifel eine zuverlässige Dividendenperle. Die Schweizer erhöhen seit weit über zwei Jahrzehnten konsequent die eigene Dividende. Das ist eine Qualität, die sich Foolishe Einkommensinvestoren natürlich wünschen. Was die fundamentale Bewertung angeht, so gibt es diese Qualität jedoch nicht gerade zu einem wirklich günstigen Preis. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von ca. 102 Schweizer Franken und einem 2020er-Gewinn je Aktie von 4,30 Schweizer Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...