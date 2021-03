Der Aufsichtsrat hat jetzt die Ausgliederung mit anschließendem Börsengang beschlossen. Stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 29. April zu, kann die Börsennotiz in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Conti hatte bereits im Herbst 2019 entschieden, die Anteile an Vitesco an die eigenen Aktionäre zu verteilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...