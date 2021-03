Lithium-Ionen-Akkus sind ein fester Bestandteil moderner Elektroautos. Aber was passiert mit den Batterien, wenn sie ihre Kapazität verlieren? Spoiler: Sie sind kein Elektroschrott. In jeder Diskussion rund um das Thema Elektromobilität kommt früher oder später jemand um die Ecke, der ein ganzes Feuerwerk an Stammtischweisheiten zündet. Da heißt es dann, dass Elektroautos das Stromnetz überlasten. Oder dass man ohne private Ladestation kein Elektroauto fahren kann. Ein weiterer Klassiker, dem man dieser Tage wieder häufiger begegnet, ist die Behauptung, dass die Akkus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...