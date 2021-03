TORONTO und LONDON (IT-Times) - Die japanische Internet- und Telekommunikations-Holding SoftBank Group und der chinesische Internetkonzern Tencent beteiligen sich mit Partnern an PatSnap. Die SoftBank Group Corp. und Tencent Holdings Ltd. investieren in einer 300 Mio. US-Dollar schweren Finanzierungsrunde...

Den vollständigen Artikel lesen ...