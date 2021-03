Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Mit dynamischen Technologien, heißem Aussehen und einem Tour-Sieg- Die neuen PXG GEN4 Golfschläger liefern mehr Distanz, mehr Genauigkeit, mehr Fehlerverzeihung und mehr Spaß im gesamten Bag. Mit bedeutenden Fortschritten bei den Materialinnovationen, kombiniert mit Präzisionstechnik und personalisierter Leistung, ist GEN4 jetzt erhältlich.Die GEN4 Golfschläger sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung und stellen die Spitze des PXG Schlägerprogramms dar. Alles, was das Unternehmen unter Leistung und Qualität versteht, findet sich in diesen Golfschlägern wieder.GEN4 Drivers, Fairways und Hybrids führen eine bahnbrechende Hybrid-Crown-Konstruktion mit AV (Aluminum Vapor) Carbon Fiber Technologie ein. Das kühne neue Design präsentiert eine sichtbare Technologie, die optimale Federung, schnellere Ballgeschwindigkeiten und mehr Distanz unterstützt.Der Gewinner der LPGA Tour Drive On Championship 2021, Austin Ernst, sagte: "Ich liebe den neuen Look des GEN4 und die zusätzliche Distanz, die er mir gibt, ohne die Genauigkeit zu opfern!"PXG 0811 GEN4 Drivers präsentieren drei spielverändernde Kopfformen - XF, X, und XT. Alle bieten einen Ti811-Körper und ein Ti412-Obermaterial. Das Schlagflächenmaterial ist außergewöhnlich stabil, unterstützt aber auch eine deutliche Schlagflächenauslenkung und mehr Feder für halsbrecherische Ballgeschwindigkeiten."Ich habe den PXG GEN4 Driver getestet und eine signifikante Steigerung der Ballgeschwindigkeit mit einer noch engeren Streuung festgestellt, die es mir erlaubt, den Ball zu formen", teilte PGA TOUR Professional Zach Johnson mit.GEN4 Fairwayhölzer und Hybride haben ein AM355-Körpermaterial und eine HT1770-Schlagfläche. Das Körpermaterial unterstützt ein Hochleistungs-Kopfdesign, das ideale Launch- und Spin-Eigenschaften liefert. Die dünne, hochfeste Schlagfläche ist für rasend schnelle Ballgeschwindigkeiten optimiert.PXG GEN4 Eisen führen die proprietäre XCOR-Technologie ein. Als Ergebnis eines mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsprojekts ist der XCOR unglaublich weich und hat einen hohen C.O.R., der mehr Schlagflächenbewegung und einen kolossalen Sweet Spot unterstützt. In Verbindung mit einer ultradünnen Schlagfläche bieten die GEN4 Eisen eine leistungsstarke Kombination aus unglaublicher Fehlerverzeihung, explosiver Weite und einem unglaublichen Klang und Gefühl.In die GEN4 Eisen sind außerdem die neue Precision Weighting Technology und drei Kopfdesigns integriert, die die personalisierte Leistung auf die Spitze treiben.Weitere Informationen finden Sie auf www.PXG.com.Informationen zu PXGDer amerikanische Unternehmer und Philanthrop Bob Parsons gründete PXG im Jahr 2014, um einige der besten Golfschläger der Welt herzustellen. PXG bietet ein komplettes Sortiment an Schlägern für Rechts- und Linkshänder, darunter Driver, Fairwayhölzer, Hybride, Eisen, Wedges und Putter, sowie leistungsstarke, modische Bekleidung und Zubehör.Pressekontakt:Leela Brennan,press@pxg.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1459436/PXG_GEN4.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459427/GEN4_Full_Bag.jpgOriginal-Content von: Parsons Xtreme Golf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134796/4869127