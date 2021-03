Die Analysten der Bank of America werden wohl keine Bitcoin-Fans mehr. In einem aktuellen Positionspapier lassen sie kein gutes Haar an der Kryptowährung. Dabei erweist sich vor allem eine Behauptung als falsch. Genau hinsehen darf man beim jüngsten Positionspapier der Bank of America nicht. Schon am Freitag hatten wir die Berechnung der Analysten aufgegriffen, eine Bitcoin-Transaktion setze soviel Kohlendioxid frei wie 60 Auto. In dem Zuge hatte die Bank of America sich sogar zur Aussage verstiegen, es gebe "keinen guten Grund, BTC zu besitzen, es sei denn, man sieht, dass die Preise steigen". Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...