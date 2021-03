Im Krisenjahr 2020 engagierten sich in Deutschland fast so viele Menschen an der Börse wie im Zuge der Euphorie um die New Economy während der Jahrtausendwende. Die neue Liebe zur Aktie hat dabei, vorrangig in den USA, ganz pragmatische Gründe.? Viele Amerikaner nutzen Stimulus-Schecks zum Aktienkauf - Junge US-Kleinanleger setzten euphorisch auf Hebel-Produkte - Trading-Apps treffen den Nerv der ZeitWohin nur mit dem ganzen Geld? Dieses Luxusproblem dürfte im letzten Jahr Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...