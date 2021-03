DJ Sonntagstrend: Union stürzt noch weiter ab - 27 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Korruptionsvorwürfen gegen Unionsabgeordnete und der Kritik am Corona-Management der Bundesregierung sind die Umfragewerte von CDU/CSU dramatisch eingebrochen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die "Bild am Sonntag" (BamS) , kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 27 Prozent, das sind 4 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche und 9 Prozentpunkte weniger als zu Jahresbeginn (36 Prozent am 17. Januar 2021).

Der Koalitionspartner SPD kann von der Schwäche der Union kaum profitieren, kommt in dieser Woche auf 17 Prozent (+1). Die Große Koalition hätte damit keine Mehrheit mehr. Größte Gewinner sind dagegen die Grünen: Sie legen 3 Prozentpunkte zu und kommen in dieser Woche auf 22 Prozent. Auch die FDP legt 2 Punkte zu, kommt auf 10 Prozent und ist damit zum ersten Mal seit November 2019 zweistellig. Die AfD verliert 1 Punkt und kommt auf 10 Prozent, die Linke bleibt stabil bei 8 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 6 Prozent wählen (-1).

Keine Mehrheit mehr für Große Koalition

Rein rechnerisch kämen damit nur noch die Grünen als Koalitionspartner für die Union infrage. Auf der anderen Seite hätte eine Ampel-Koalition eine Mehrheit, Grün-rot-rot hätte genauso viele Stimmen wie Union, FDP und AfD zusammen.

Laut Torsten Schneider-Haase von Kantar könnte die Talfahrt durchaus noch weitergehen. "Der Boden ist noch nicht erreicht", sagte Schneider-Haase zur BamS: "Für die Union kann es weiter bergab gehen, sollten weitere Affären ans Licht kommen oder der negative Corona-Trend nicht gestoppt werden".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2021 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.