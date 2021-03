* Einige Großbanken haben ihre Goldpreisprognosen gesenkt - ein gutes Zeichen* Es gibt sie noch: unterbewertete Aktienmärkte - trotz der Spekulationsblase in den USA* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Teure Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt

Liebe Leser,



vor drei Wochen habe ich hier bereits über ein wichtiges mittelfristig orientiertes Kaufsignal des Goldminen Index berichtet. Jetzt wurde ein weiteres Kaufsignal gegeben, das sogar langfristig ausgerichtet ist. Viel deutlicher kann nach einer relativ langen Korrektur kaum zum Einstieg geblasen werden.



Noch ist das Interesse am Edelmetallsektor sehr lau. Das zeigen die Sentimentindikatoren ebenso wie die Positionierung der Hedger, die ich hier vorige Woche schon genannt habe. Diese bestens informierten Marktteilnehmer haben ihre der Absicherung dienenden Terminkontrakte weiter reduziert. Sie befinden sich jetzt auf dem niedrigsten Wert seit Juni 2019.

