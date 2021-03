Warren-Buffett-Zitate, mit denen man erfolgreicher investieren kann, existieren wie Sand am Meer. Egal ob es darum geht, Aktien aus dem eigenen Circle of Competence auszuwählen. Oder auch, dass man metaphorisch gesehen einen Dollar für 50 Cent kaufen soll: Hierbei geht es in der Regel darum, wie man als Investor erfolgreich investiert. Oder aber noch erfolgreicher. Es gibt jedoch auch mindestens ein Warren-Buffett-Zitat, das dir helfen kann, nicht eine Menge Geld zu verlieren. Das Beste dabei: Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...