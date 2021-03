Was ist dein Plan, wenn die Börse morgen abstürzt? Bärenmärkte sind unvermeidlich, und einen Notfallplan für die schlechten Zeiten zu haben, kann die Art und Weise, wie du lebst und in Rente gehst, komplett verändern. Wenn du deine Karten richtig ausspielst, kannst du die Risiken eines abstürzenden Marktes managen. Du kannst sogar die Chancen nutzen, die sich bieten, wenn alle anderen in Panik geraten und zum Ausgang rennen. Wenn du die folgenden vier Punkte befolgst, kannst du von einem Crash profitieren. ...

