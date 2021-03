Gamechanger!: Halo Collective! - die News die das Monster freilässt!

Anzeige / Werbung

Ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass wir bei Halo Collective (WKN: A2QNDZ) alsbald ein neues Jahreshoch sehen werden.

Die jetzt erfolgte Veröffentlichung legt ganz besonders nahe, dass dies erst der Anfang einer dynamischen Entwicklung ist, die beinahe alle Vorstellungskraft sprengen wird, adäquat zu der Größe der Projekte, die ebenfalls jede bisher gekannte Dimension übertrumpfen können.

2020 war für Halo Collective (WKN: A2QNDZ) ein schwieriges Jahr! Cannabis-Investments waren total out, aber man hat überlebt. Jetzt, im Jahr 2021, hat sich die Situation um 180 Grad gedreht. Es scheint, als ob die Profi-Anleger dem Unternehmen förmlich hinterherlaufen, um ja nicht den Zug zu verpassen. Gesamt hatte man von institutionellen Investoren in den letzten Wochen über 20 Mio. CAD Arbeits- bzw. Expansionskapital aufnehmen können. Die letzte Runde erfolgte sogar bei einem Preis, der mehr als 50% über der derzeitigen Notierung liegt. Die Diskrepanz zwischen dem letzten Finanzierungspreis und dem Status Quo wäre meines Erachtens allein schon ein Grund, um in Halo Collective (WKN: A2QNDZ) zu investieren. Die Investoren sollten sich in Kürze die Hände reiben können, denn das Unternehmen steht ganz kurz vor dem in meinen Augen wichtigsten Schritt der Firmengeschichte:

HALO COLLECTIVE PROVIDES UPDATE ON EUGMP/GACP CERTIFICATIONS OF BOPHELO BIOSCIENCE IN LESOTHO

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) veröffentlicht ein Update zum Stand der EUGMP- (Gute Herstellungspraktik der Europäischen Union) und GACP- (Gute Praktik für Landwirtschaft und Ernte) Zertifizierung für den Cannabisanbau und den neuen Produktionsbetrieb von Bophelo.

Im Jahr 2020 vervierfachte Bophelo die Anbaufläche trotz Rückschlägen infolge der COVID-19-Pandemie. Mit der Lockerung der Beschränkungen besteht der nächste wichtige Schritt darin, Cannabisexporte in die EU, nach Großbritannien und nach Australien zu initiieren. Wir erwarten, dass der erste Export innerhalb der nächsten 60 Tage erfolgt.

Der GMP- / GACP-Berater von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) bzw. Bophelo ist Pharmaconsulta Ltd., eine unabhängige Beratungsfirma mit Sitz in Malta, die sich auf pharmazeutische Regulierungsangelegenheiten spezialisiert hat. Pharmaconsulta wird auch die GMP-/GACP-Zertifizierungen ausstellen, nachdem Bophelo alle Anforderungen erfüllt hat.

Die GMP- / GACP-Zertifizierung ist der Schlüssel, um den vollen Wert der Bophelo-Operation freizuschalten. Wir haben diesen kritischen Meilenstein zur obersten Priorität gemacht. ANDREAS MET, GRÜNDER VON HALO COLLECTIVE

GACP-ZERTIFIZIERUNG

Pharmaconsulta bestätigte bei ihrem letzten Besuch der Bophelo-Anlage, dass man bereits 90% der GACP-Anforderungen erfüllt. Nun hat man auch die letzten 10% in Angriff genommen, die aus folgenden Punkten bestehen:

Sicherheitszäune, ein robustes Überwachungssystem und Sicherheitsupgrades.

Waschräume für Mitarbeiter und eine Cafeteria.

Infrastrukturverbesserungen und -aufrüstungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Internet, Stromaufrüstungen, Notstromgeneratoren und ein zusätzliches Wasserbohrloch.

Vor zwei Wochen begann Bophelo mit dem Bau von Sicherheitszäunen mit einer Gesamtlänge von 3,2 Kilometern. Dieser Doppelzaun mit einer jeweiligen Länge von 1,6 Kilometern hat eine Höhe von 2,5 Metern und umgibt das gesamte Gelände. Wir erwarten die Fertigstellung innerhalb von 60 Tagen.

Der Bau des Waschraum-Gebäudes und der angeschlossenen Cafeteria, die errichtet werden, um dem erwarteten Wachstum der Arbeiter gerecht zu werden, wurde vor drei Wochen wieder aufgenommen. Die Fertigstellung soll voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen sein.

Das von Bopehlo beauftragte Sicherheitsunternehmen hat mit der Installation von HikVision®-Sicherheitskameras auf dem Gelände begonnen. Nach Fertigstellung bieten mindestens 64 Überwachungskameras eine detaillierte Überwachung des ersten rund fünf Hektar großen Gewächshausgeländes. "Bophelo hat einen Chief Security Officer eingestellt, und wir bauen schnell auf strengen Standard Operating Procedures (SOPs) auf, um die Sicherheit auf dem Niveau der US-Operationen von Halo zu gewährleisten."

GMP-ZERTIFIZIERUNG

Es soll eine Extraktionsanlage errichtet werden, die mit 80 m² so groß ist wie der C1D1-Extraktionsraum von Halo in Medford, Oregon. Dieser Extraktionsraum und das dazugehörige Labor werden nach EUGMP-Spezifikationen gebaut, die den Export von Ölen und Konzentraten weltweit ermöglichen soll. Zuerst soll in einem 16 m² großen Raum begonnen werden, der eine sichere Schulungsumgebung ermöglicht, da man die Mitarbeiter vor Ort mit dem sicheren Umgang mit explosiven Gasen und brennbaren Flüssigkeiten vertraut machen möchte. Die Extraktionseinheit ist bereits vor Ort und die ersten Produktionsdurchläufe sollen schon im April stattfinden.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Wir haben bereits interessierte Kunden, die Cannabisextrakte über einen "Lizenz zu Lizenz"-Handel in Lesotho kaufen möchten, um medizinische Märkte zu bedienen, für die keine EUGMP-Zertifizierung erforderlich ist. Dies ist ein einzigartiges Merkmal von Lesotho im Vergleich zu unseren europäischen und kanadischen Wettbewerbern: die Fähigkeit, medizinische Vertriebshändler zu bedienen und in Afrika Gewinne zu erzielen. ANDREAS MET, GRÜNDER VON HALO COLLECTIVE

Um den Bophelo-Ausbau fachmännisch zu unterstützen, hat Andreas Met seinen Lebensmittelpunkt von Oregon nach Südafrika/Lesotho verlegt.

Der Standort in Lesotho ist spektakulär und die Menschen vor Ort (unsere Mitarbeiter) sind jung und sehr lernbegierig. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir ein erfolgreiches Team auf der globalen Bühne haben werden. Bophelo macht einen großen Unterschied für die lokale Wirtschaft: Benachteiligten Menschen (Frauen und Jugendlichen) wertvolle neue Fähigkeiten zu erlernen und zur lokalen Wirtschaft beizutragen. Es ist einfach erstaunlich - eine einmalige Gelegenheit, auf die ich so stolz bin, Teil der Führung zu sein. ANDREAS MET, GRÜNDER VON HALO COLLECTIVE

NEWS-FAZIT:

Grob zusammengefasst kann man sagen, dass man erwarten kann, dass sich in ca. 60 Tagen für Bophelo bzw, für das medizinische Cannabis aus dem kleinen afrikanischen Land das Tor zur Welt öffnen könnte. Neben der vermutlich sehr hohen Gewinnspanne, die aus dieser Anlage erwachsen sollte, sollte man auch den sozialen Aspekt durchaus in Betracht ziehen: In einem der ärmsten Länder der Welt werden Arbeitsplätze geschaffen und Fähigkeiten vermittelt.

Andreas Met hat es im Update schon angedeutet, dass man auf Hochtouren an der Erfüllung der GACP-Bestimmungen arbeitet. Mit der Erteilung der Lizenz triggert man weitere wichtige Meilensteine. Hat man die Möglichkeit zum Export in die EU, UK und Australien, und kann man diese auch nutzen, so stellt man unter Beweis, dass Cannabisanbau in Lesotho durchaus Sinn macht. Eigentlich sollte "lesothisches" Cannabis, vor allem auch aufgrund der niedrigen Personalkosten, in Preis-Belangen unschlagbar sein. Stimmt dann auch noch die Qualität, woran man durch die Expertise von Andreas Met nicht zu zweifeln braucht, dann findet man hier ein Unternehmen, das es im Kreuz hat, den internationalen Markt für medizinisches Cannabis kräftig aufzumischen, ja vielleicht am Ende sogar zu dominieren.

Apropos Met: Von Oregon mit all seinen Annehmlichkeiten direkt, verzeihen Sie die Ausdrucksweise, ins Hintertupfing von Afrika zu ziehen, wo es faktisch NICHTS gibt, - da muss man schon eine sehr starke innere Berufung verspüren! Das Commitment, in diesem armen Land eine, - im wahrsten Sinne des Wortes -, florierende Industrie hochzuziehen, ist aber auch eine reizvolle Aufgabe.

Meinen Sie nicht auch, dass Halo im Jahr 2021 riesige Schritte machen wird? Schritte, die sich direkt positiv auf den Kurs der Aktie niederschlagen sollten? Wenn ja, dann sollten Sie ein Investment in das Unternehmen, das in meinen Augen Chancen bietet wie kaum ein zweites, in Erwägung ziehen. MEINUNG AUTOR

HALO LABS INC.*

WKN: A2QNDZ , NEO: HALO

Zuletzt ein Rekordmonat! Aus Halo Labs wurde Halo Collective (WKN: A2QNDZ) mit neuer WKN und ISIN. Halo hat sich in wenigen Monaten transformiert, eben vom "Lab" zum international tätigen "Kollektiv", ein Kollektiv, das auf Erfolgskurs ist, wurde durch die zuletzt veröffentlichten News mehr als nur deutlich. Das Unternehmen eilt von einem Umsatzrekord zum nächsten:

HALO COLLECTIVE ANNOUNCES RECORD MONTHLY SALES IN JANUARY

Gegenüber dem Januar 2020 stieg der Umsatz von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) um sage und schreibe 141 % auf 3,7 Mio. USD (4,7 Mio. CAD). Gegenüber dem Vormonat stieg der Umsatz um 63%.

Zum Vergleich: Village Farms (TSX: VFF) hat mit 17 Mio. USD Quartalsumsatz (Umsatzrückgang -7% J/J) eine Börsenbewertung von 1,2 Milliarden CAD.

DIE STORY:

Hier offeriert sich eine gigantische Chance für den Anleger, denn Halo Collective (WKN: A2QNDZ) hat in meinen Augen zweifellos das größte Potential im gesamten "Cannabis-Kosmos"! Kein anderes Unternehmen hat eine nur annähernd so große Anbaufläche zur Verfügung! Die 200 Hektar der 100%-Tochter Bophelo Biosciences sind nach dem, was mir bekannt ist, bei weitem unschlagbar!

Ausgelöst wurde die angelaufene Neubewertung von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) durch die kürzlich veröffentlichten Zahlen, die für das Jahr 2021 ein doch rosiges Bild zeichnen (mehr dazu hier). Mit der letzten veröffentlichten Meldung präsentierte man interessierten Investoren ein paar weitere Puzzleteile, die das Bild eines international operierenden Cannabiskonzerns komplettieren. Gleichzeitig wurde ein wichtiger Schlüssel ins Schloss gesteckt, der einen zusätzlichen Umsatz von rund 30 Mio. USD (38 Mio. CAD) aufschließt. DER EXPORT AUS DER WELTGRÖSSTEN GENEHMIGTEN CANNABISPLANTAGE IN DIE EU SOLLTE NUN BALD MÖGLICH WERDEN (Halo Provides Updates on Bophelo Bioscience and MedCan Partnership)!

Der positive Eindruck, den man in den letzten Wochen wieder gewinnen konnte und der auch anderen Marktbeobachtern nicht verborgen blieb, wird zudem durch die kürzlich veröffentlichte Meldung weiter verstärkt!

Quelle: SeekingAlpha

Auszug übersetzt: Angesichts der Entwicklung ihrer aktuellen Einnahmen und der Möglichkeit, profitabel zu werden, ist dies ein vernünftiger Ausblick auf das Potenzial von Halo. Das wäre ein Jahresgewinn von 0,02 USD pro Aktie. Derzeit erzielt der S & P 500 ein 30-faches des zukünftigen Ergebnisses für Unternehmen, die nicht in Branchen mit einer annähernd so hohen Wachstumsrate tätig sind. Das entspräche einem Preis von 0,60 USD (0,76 CAD) pro Aktie.

Eine weitere der jüngst lancierten News verstärkt die These dieses Autors zusätzlich:

HALO ANNOUNCES EXPONENTIAL GROWTH IN CALIFORNIA

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) veröffentlichte kürzlich ein Kalifornien-Update. Der kalifornische Cannabismarkt bleibt der größte in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben von BDS Analytics beliefen sich die Ausgaben 2020 für legalen Cannabiskonsum im Bundesstaat auf 3,1 Mrd. USD.

1. Cannabis-Retailmarkt: Da die Geschäftstätigkeit von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) in Kalifornien kontinuierlich wächst, hat das Unternehmen im Kalenderjahr 2020 im Vergleich zu 2019 einen exponentiellen Anstieg der Produktverkäufe an Apotheken verzeichnet. Man verkauft nun eine breitere Palette: Cannabisblüten, infundierte Pre-Rolls, Konzentrat- und Destillat-Patronen und auch Cannabis-Lebensmittel.

Eine der meistverkauften Marken des Unternehmens ist Hush, zu der Vape-Patronen, Konzentrate, Lebensmittel und infundierte Pre-Rolls gehören. Laut BDS Analytics erzielte die Marke Hush allein in der Kategorie "Vape" im Jahr 2020 einen Einzelhandelsumsatz von 2,14 Mio. USD in Kalifornien, verglichen mit 100.531 USD im Jahr 2019 eine Umsatzsteigerung von insgesamt 2.035 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Allein im November 2020 erreichte der Umsatz in der Kategorie Vape 419.308 USD im Einzelhandel. Hush-Vapes gehören jetzt zu den Top 10 der am schnellsten wachsenden Marken in Kalifornien.

2. G-Eazy Partnerschaft: Im vierten Quartal 2020 schloss Halo Collective (WKN: A2QNDZ) eine mit Spannung erwartete Partnerschaft mit FlowerShop*, einer konzeptionellen Wellnessmarke, ab und zusammen mit dem Partner und Schlüsselmitglied G-Eazy, einem amerikanischen Rapper und Produzenten aus Oakland, Kalifornien, geht man nun mit Flowershop in den Verkauf!

Aktuelles Photo: G-Eazy + Halo Labs-CEO Kiran Sidhu

Bis zum März sollen nun verschiedene Produkte auf den Markt kommen, denen man aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades von G-Eazy (fast 9 Mio. Instagram-Follower) höchste Absatzquoten vorhersagen könnte:

14. Februar 2021: Budvase, eine Linie von 1/8 Unzen Premium-AAA-Cannabisblüten;

Budvase, eine Linie von 1/8 Unzen Premium-AAA-Cannabisblüten; 1. März 2021: Bouquet Pack, eine Reihe von Premium-Pre-Roll-Packs, die mit Glasspitzen;

Bouquet Pack, eine Reihe von Premium-Pre-Roll-Packs, die mit Glasspitzen; 15. März 2021: JUICEDROPS, die mit echten frischen Zutaten handgefertigt und mit THC, CBD, CBN und CBG versetzt wurden, um einen erstklassigen Geschmack und eine erstklassige Funktion zu erzielen!

Flowershop hat schon vor Markenstart 24.000 Abonenten

3. Die BarX-Monsterfarm: Halo Collective (WKN: A2QNDZ) und sein Partner Green Matter Holding wollen gemeinsam die erst kürzlich erworbene und 1.600 Acre (ca. 650 Hektar) umfassende Bar-X Farm in Kalifornien mit Cannabis bestellen. Die notwendigen Lizenzen wurden beantragt und mit Vorarbeiten wurde begonnen. Ein kritischer Punkt in Kalifornien ist immer die Suche nach Wasser (das für die Bewässerung der Cannabisplantage notwendig sein wird). - Hier war man mehr als nur erfolgreich: Die frisch gebohrte Wasserwelle liefert 4.500 Liter pro Minute!!!

Übersetzt: Bei BarX laufen die Vorbereitungen! Der errichtete Brunnen wird fast 1.200 Gallonen Wasser pro Minute produzieren, was voraussichtlich genug Wasser für den erwarteten Betrieb liefern wird.

Dies ist aber nur die Spitze eines gewaltigen "Umsatz-Eisberges" dessen man ansichtig wird, wenn man das Unternehmen genauer betrachtet.

KÜRZLICH BEKANNT GEGEBENE WICHTIGE NEWS:

Kauf der Bar-X Farm in Kalifornien ( News 16. September ) - Umsatzpotential 200 Mio. USD;

Übernahme von Outer Galactic Chocolate ( News 2.8.2020 ) -Umsatzpotential 24 Mio. CAD bei Vollauslastung;

Übernahme von Ukiah Ventures ( News 7.8.2020 ) - Umsatzpotential von 30 Mio. CAD bei Vollauslastung;

Großauftrag aus Malta: Bophelo Enters into $30 million Off Take Agreement with Medcan ;

Partnerschaft mit FlowerShop und dem kalifornischen Rapper G-Eazy ( Halo Enters Partnership with FlowerShop* and G-Eazy );

Rekordernte in Oregon - 12 Mio. CAD ( Halo Labs Provides Oregon Business Update )!

BEINAHE UNBEGRENZTE KAPAZITÄT - DIE STORY

Chance 1: Halo Collective (WKN: A2QNDZ) ist nun nach Bekanntgabe der lang erwarteten Nachricht über die Übernahme von Bophelo (News) das größte Cannabisunternehmen der Welt! Größer als Canopy, größer als Aphria und größer als Aurora, größer als alle drei zusammen! Durch die Übernahme von Bophelo Biosciences hat man Zugriff auf 200 Hektar [!!!], das sind 2.000.000 m² Land für den professionellen Cannabisanbau (KONDITIONELL GENEHMIGT)! In puncto Fläche kann nun Halo Collective (WKN: A2QNDZ) niemand mehr das Wasser reichen…

…zumindest habe ich bislang von nichts Größerem gehört oder gelesen!

Mit über 200 Tagen Sonnenschein pro Jahr können in Lesotho bis zu drei volle Vegetationsperioden pro Jahr ausgenutzt werden. Die Phase-1-Erweiterung hat bereits begonnen und wird wie geplant einen 1,1 Hektar großen Bau mit vier Reifenhäusern und einem Cravo-Gewächshaus umfassen. Der Ausbau wird voraussichtlich vor dem Ende des südafrikanischen Winters (mitteleuropäischer Sommer) abgeschlossen sein.

Unsere Vision ist es, Halo zu einem der weltweit größten Züchter und Exporteure von medizinischem Cannabis zu machen. Die Akquisition von Bophelo wird uns fest auf diesen Weg bringen. […] Unser Ziel ist es, Mafeteng in ein globales "Powerhouse" des Cannabisanbaus zu verwandeln. KIRAN SIDHU - CEO HALO COLLECTIVE (WKN: A2QNDZ )

Die erste Ernte von 1.000 Cannabispflanzen und 187 kg Rohprodukt wurde bereits abgeschlossen! Die nächste Ernte steht unmittelbar bevor!

Halo Collective (WKN: A2QNDZ) rechnet 2021 mit Exportverkäufen an europäische, israelische oder australische Interessenten..

Quelle: Twitterfeed Halo Labs CEO Kiran Sidhu

EINSTIEG IN DAS DISPENSARY-GESCHÄFT IN USA/KANADA

Chance 2: Die Lizenzerteilung für die North Hollywood-Dispensary oder auch der Abschluss der Übernahme der kanadischen Standorte sollten extrem positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von Halo Labs haben.

"Dispensaries" werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Mit der geplanten Übernahme von Standorten in Kanada und einer Mehrheitsbeteiligung an einem solchen Geschäft in North Hollywood, Kalifornien, hat Halo Collective (WKN: A2QNDZ) die notwendigen Schritte gesetzt, um auch in diesem Teilsektor einen Fuß in der Tür zu haben.

RAPPER'S DELIGHT: DIE "G-EAZY CONNECTION"

Chance 3: Cannabisprodukte mit VIP-Push

Einer der bekanntesten Rapper Kaliforniens, Gerald Gillum aka G-Eazy, wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) produziert.

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 20 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

Ich habe die Kraft der Pflanze aus erster Hand gesehen, als ich sah, wie Cannabis das Leben meiner Mutter auf sehr positive Weise veränderte. Ich war sofort von FlowerShop und seiner Mission, Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen, angezogen und wusste sofort, dass ich eine aktive Rolle als Partner übernehmen wollte. GERALD GILLUM AKA G-EAZY

TECHNOLOGIE MACHT AUS SONDERABFALL "GOLD"

Chance 4: Erfolgreich entwickelt und nun in Kalifornien bereits im Einsatz: Cashcow!

Bei der Destillation von Cannabis in Konzentrate wie Öle oder Harze, kommt es immer wieder vor, dass Chargen wegen zu hoher Pestizidbelastung ausgeschieden werden müssen. Dies war bis dato Sonderabfall und musste entsorgt werden. Die Techniker von Halo Collective (WKN: A2QNDZ) haben nun einen Weg gefunden, um diesen "Hazardous-Waste" so zu filtern, dass er nicht nur faktisch pestizidfrei ist, sondern auch von anderen Rückständen befreit wird, sodass sich folgendes Bild ergibt:

Ohne übertreiben zu wollen, behaupte ich, dass dies einem Zauberstab gleichkommt, mit dem man Abfall in Gold verwandeln kann.

UK-CANNABIS-IMPORT UND HANDELSLIZENZ

Chance 5: Fuß in der Tür zu einem Megamarkt

Durch die vollzogene Übernahme von Canmart Ltd. will sich Halo Collective (WKN: A2QNDZ) den Zugang zum aufkeimenden aber dennoch noch stark regulierten Cannabismarkt im Vereinigten Königreich sichern. Canmart hat schon zahlreiche gültige Lizenzen und betreibt ein lizenziertes 25.000 Quadratfuß (über 2.300 qm) großes Logistiklager im Südosten von England. Canmart verfügt bereits über von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency erteilten Großhandels- und Sonderlizenzen.

Beliefert werden soll der UK-Markt mit Produkten aus Lesotho!

BESTEHENDES BUSINESS OREGON, KALIFORNIEN UND NEVADA

Chance 6: Erfolgreich im eigenen Hinterhof

Oregon: Der Stammsitz von Halo liegt in Oregon, einem US-Bundesstaat, in dem man ohnehin immer schon zu den Großen der Branche gehörte. Dennoch ist man dort immer noch wachstumsfähig, wie eine erst kürzlich veröffentlichte News eindrucksvoll bestätigt: Halo Provides Operational Update

Kalifornien: In Kalifornien erstarkt das Geschäft mit Cannabiskonzentraten wieder (Shutdown wegen der Krise bei den Inhalationsgeräten in Q4 2019). Daneben wurden im Vertrieb der Halo Labs-Eigenmarken Rekordumsätze erzielt. Im ersten Quartal 2020 wurden hiermit 376.000 USD (536.000 CAD) und allein im April schon 343.000 USD (490.000 CAD) umgesetzt. Dies entspricht einem Absatzzuwachs von rund 275% für den April gegenüber dem Durchschnittsmonat aus Q1 2020.

Zusätzliche Umsatztreiber werden für Halo Collective (WKN: A2QNDZ) die von G-Eazy beworbene FlowerShop -Produktpalette sein, die das Wachstum auf Dispensary-Ebene in Kalifornien ankurbeln wird. Neue Produkteinführungen unter dieser Marke sind geplant! Dazu gehören Lebensmittel wie Gummis, Tinkturen und Pralinen (Emerald Cup prämierte Outer Galactic Chocolates im Vollbesitz von Halo Labs) sowie auch die tragbare Nasalbinoid-Produktlinie für Naseninhalatoren, die das Unternehmen bis zum dritten Quartal 2020 auf den Markt bringen will.

FAZIT:

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Collective (WKN: A2QNDZ) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen. Der 2021-er Jahresumsatz könnte 130 Mio CAD (oder sogar mehr) betragen. Der derzeitige Börsenwert liegt bei 60 Mio. CAD - das repräsentiert ein in die Zukunft spekulierendes KUV von 0,6. Wirft man all die angeführten Chancen in die Bewertungsschale, so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte.

Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie CEO Kiran Sidhu und seinem Team das Vertrauen schenken wollen, dass sie ihre Vision, ein Unternehmen zu formen, das in absehbarer Zeit vielleicht sogar über 1 Milliarde CAD (800 Mio. USD) Umsatz generieren könnte (bei Vollausbau von Bophelo), umsetzen können.

Den Original Bericht finden Sie HIER.

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA40638K1012