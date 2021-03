Nach seiner Rekordrally könnte für den DAX in der neuen Woche die Luft dünner werden. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Tage käme eine Korrektur nicht überraschend und wäre gesund für die weitere Entwicklung, erläuterte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zudem steht in der kommenden Handelswoche die Anpassung der Indizes im Fokus. Der deutsche Leitindex nahm jüngst - beflügelt von einer weiterhin sehr lockeren Geldpolitik der Notenbanken - Kurs in Richtung der runden Marke von 15.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...