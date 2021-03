DJ RKI: Deutsche Sieben-Tage-Inzidenz springt auf 104

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nach oben geht es in Deutschland mit den neuen Corona-Infektionen. Die für politische Entscheidungen wichtige 100er-Marke wurde dabei nach oben durchbrochen. Wie das Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen auf seiner Webseite angibt, ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutschlandweit auf 104 angestiegen. Die höchsten Infektionen zeigen Sachsen (145) und Thüringen (208). Wirtschaftsstarke Bundesländer wie Bayern (108), Hessen (114) und Baden-Württemberg (100) liegen dicht an oder über der Marke. Sicherer sieht es in Norddeutschland aus, Mecklenburg-Vorpommern (69) und Schleswig-Holstein (60) liegen deutlich darunter.

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2021 05:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.