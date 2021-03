Unterföhring (ots) - Joko Winterscheidt ist nicht der Monstronaut. Aber Joko Winterscheidt ist Rategast im großen Finale von "The Masked Singer" am Dienstag, 23. März 2021, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben. "Meine Enttäuschung darüber, dass ich nicht der Monstronaut bin, ist nach wie vor riesig. Umso mehr bin ich gespannt, ob ich unter einem der anderen Kostüme stecke", sagt der Entertainer. Spätestens nach der vierten Enthüllung kann Joko diese Frage sicher beantworten. Denn im MaskedSinger-Finale fallen alle Masken: Wer bringt die Bühne als Dinosaurier zum Beben? Wer macht die große Show im Flamingo? Wer verzaubert als mystischer Leopard mit seiner Stimme? Welcher Star steckt im Schildkröten-Panzer? Kann Joko Winterscheidt das Rateteam (zuletzt zwei Treffer) mit Ruth Moschner und Rea Garvey auf Erfolgskurs halten? Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgs-Show. Produziert wird "The Masked Singer" von Endemol Shine Germany live aus Köln.Welche Stars verbergen sich unter den Masken? Das sind die Finalisten:DER DINOSAURIER: Mal Hip-Hop. Mal House. Mal Ballade. Mal K-Pop. Mal Soul. Mal Klassik-Anklänge. Der Ur-Zeit-Teenie mit der Zahnspange ist ein wahres Performance- und Gesangs-Chamäleon. Mit welcher aufgedrehten Nummer wird der Dinosaurier die Zuschauer im Finale überraschen? Aktuelle Tipps von Community und Rateteam: Nico Santos, Rolando Villazón, Sasha, Luke Mockridge, Freshtorge.DER FLAMINGO: Wer singt da jetzt im schillernden Federkleid? Eine Frau oder ein Mann? Zumindest diese Frage scheint nach dem Halbfinale geklärt zu sein. Jedenfalls ist sich das Rateteam einig, zuletzt eine Männerstimme gehört zu haben. Oder vielleicht doch nicht? Der Flamingo ist und bleibt ein Rätsel ... Aktuelle Tipps von Community und Rateteam: Bill Kaulitz, Conchita Wurst, Thomas Herrmanns, Ross Antony, Giovanni Zarrella.DER LEOPARD: Ein Meister der Tarnung. Wird sich die majestätische Raubkatze im Finale wieder in voller Pracht zeigen, auf die Bühne schleichen oder auf einem Sitz thronend ins Studio getragen? Ist das alles echt oder einfach die perfekte Illusion? Nur bei seiner Stimme lässt der Leopard keine Fragen offen: Die ist einfach "unbelievable" (Rea Garvey) und zieht die Zuschauer von Woche zu Woche in ihren Bann. Aktuelle Tipps von Community und Rateteam: Ute Lemper, Namika, Cassandra Steen, Joana Zimmer, Sarah Connor.DIE SCHILDKRÖTE: More than Seemannsgarn. Unter dem sagenumwobenen Panzer der Piraten-Schildkröte stecken viele Jahre Erfahrung auf hoher See. So einen alten Haudegen bringt auch ein vorlauter Papagei nicht aus der Ruhe. Und so marschiert die Schildkröte souverän von Show zu Show bis ins Finale. Wie schlägt sich der Kapitän in der letzten Schlacht? Aktuelle Tipps von Community und Rateteam: Axel Prahl, Thomas Anders, Roland Kaiser, Jan Josef Liefers.Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie jederzeit fleißig miträtseln, wen sie hinter den jeweiligen Kostümen vermuten und während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben. Zusätzlich bietet die App exklusive Hinweise auf die Identitäten der Stars und alle Highlights aus den Shows. Über die Kommentarfunktion können die Zuschauer:innen ihre heißesten Tipps in der MaskedSinger-Community austauschen.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet auch zum Live-Finale von "The Masked Singer" Live-Gehörlosenuntertitel (Videotext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Alle Masken auf Knopfdruck: Hintergrundinfos zu The MaskedSinger, weitere Infos zum Rateteam und die spektakulärsten Momente aus den ersten drei Staffeln gibt es außerdem während des Finales im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.Das große "The Masked Singer"-Finale am Dienstag, 23. März 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynMehr Infos zur Show und den Masken sowie Fotos zum Download auf der Presseseite (http://presse.prosieben.de/themaskedsinger) und in der Online-Welt (https://www.prosieben.de/tv/the-masked-singer).Hashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4869384