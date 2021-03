Die Binance Smart Chain (BSC) muss einen weiteren Rug Pull verkraften. Am Samstag ist das Defi-Projekt Turtledex mitsamt 2,4 Millionen US-Dollar verschwunden. Erinnerungen an Meerkat werden wach. Turtledex hatte sich am 15. März 2021 als Defi-Speicherplattform, auf der Benutzer Daten und Dateien sicher online ablegen können, vorgestellt und über einen Vorverkauf innerhalb von zwei Stunden 9.000 Binance Coins (BNB) eingesammelt. Das entspricht einem Volumen von umgerechnet 2,4 Milliarden Dollar. Am Samstag haben die Betreiber von Turtledex dann offenbar alle Mittel in Ether umgetauscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...