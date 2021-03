Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen. In der aktuellen Folge fährt Zukunftsforscherin, Bildungsaktivistin und Gründerin von "Die Zukunftsbauer" Aileen Moeck mit. Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn man in die Zukunft schauen könnte? Zukunftsforscherin Aileen Moeck kann die Zukunft zwar nicht vorhersagen, allerdings spannende Impulse liefern, wie wir Zukunft als einen Raum verstehen, den man mit Ideen, Gedanken und Impulsen erschaffen kann - also als etwas, dass wir alle mitgestalten. Das ist jetzt notwendiger denn je. Für die aktuelle Corona-Lage ...

