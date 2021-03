DJ Osterurlaub soll zumindest in den Küstenländern möglich sein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Osterurlaub im eigenen Bundesland soll zumindest in den norddeutschen Küstenländern möglich sein. Dafür wollen sich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern am Montag bei der Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen, berichtet der Norddeutsche Rundfunk. Nach den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Sonntagmorgen scheint das möglich: Denn die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 69, in Schleswig-Holstein bei 60 und in Niedersachsen bei 88. Alle Länder liegen damit unter dem für "Notbremsen" genannten Grenzwert von 100.

Die drei Küstenländer sprechen sich dabei für folgende Regelung aus: Nur innerhalb des eigenen Bundeslandes soll Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen zulässig sein. Für die angrenzenden Stadtstaaten sind gesonderte Regelungen zu treffen. Eine Voraussetzung für einen Urlaubsaufenthalt im eigenen Land ist ein negativer PoC-Antigen-Test kurz vor der Anreise.

