Software AG - Cloud und IoT Auftragseingang +50% - startet die Aktie nun durch?

Symbol: SOW ISIN: DE000A2GS401









Rückblick: Die Software AG bietet eine Digital Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. In den letzten Jahren fehlte es dem Unternehmen an Innovationskraft, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelte.

Meinung: Die Auftragseingänge der Software AG waren im Geschäftsjahr 2020 dann allerdings wieder vielversprechend. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im neuartigen Geschäft mit der Cloud und dem Internet der Dinge. Hier konnte ein Anstieg von 50% beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Die Aktien der Software AG sind immer wieder Ziel von Leerverkäufern, wie aktuell auch durch AKO Capital LLP.

Setup: Wenn die Aktie über 34 EUR steigt, kann sich die Eröffnung eines Long-Trades lohnen. Die Absicherung könnte nach der Trade-Eröffnung unter dem letzten Tiefpunkt erfolgen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SOW





