Halle (ots) - Eine "neue CSU" wolle er formieren, sagt Söder, als sei er gerade dazugestoßen zu diesem Laden. Es gehe um eine Neuaufstellung. Der Blick in die Vergangenheit bringe da nicht weiter. Aus seiner Sicht ist das verständlich: Dieser Blick ist maximal unangenehm und er wirft die Frage nach Söders Rolle auf. Söder ist in diesem System der Spezlwirtschaft politisch groß geworden, er war Chef der bayerischen JU, Generalsekretär, Minister mit Ambitionen, er ist CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident. Er weiß, wer in der Partei als Spezialist für Geschäftemacherei gilt. Er hat es hingenommen.



