von T. Strohm, Euro am Sonntag Wenn das allgemeine Zinsniveau steigt, sinken tendenziell die Kurse bereits emittierter Anleihen. Eine Situation, mit der sich Anleger zurzeit konfrontiert sehen. Das rückt verstärkt Rentenfonds in den Fokus, die in kurz laufende Anleihen investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...