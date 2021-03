Die Aktien von GameStop, AMC & Co, haben in den vergangenen Monaten starke Schwankungen erlebt. Doch bis sich die Anteilsscheine wieder in ruhigeres Fahrwasser begeben, könnte möglicherweise noch einige Zeit vergehen.? GameStop und AMC als Spielball der Märkte ? Aktien weiter deutlich über dem Niveau zum Jahresstart? Starke Schwankungen könnten anhaltenDie WallStreetBets-Bewegung hat im Januar für Furore gesorgt, als zahlreiche Kleinanleger in dem gleichnamigen Reddit-Unterforum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...