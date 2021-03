Kurz nach dem fulminanten Börsendebüt gibt es erneut Schlagzeilen um die Aktien von Südkoreas E-Commerce-Giganten Coupang. Schuld ist Hedgefonds-Manager Bill Ackman, der seine gesamte Beteiligung an dem Online-Händler einfach so an verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen verschenkt hat.? Bill Ackman gibt Spende von Coupang-Aktien auf Twitter bekannt? Gesamte Beteiligung im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar verschenkt? Ackman: Menschheit soll nun vom "unglaublichen Erfolg" von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...