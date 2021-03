Die moderierte Expertenrunde im Stil einer Fernseh-sendung wird mit Produkt- und Branchenthemen sowie Meinungen und O-Tönen aus der Unterneh-menszentrale in Ratingen gesendet. Abgerundet werden die Digital Knowledge Days mit einer spannenden Keynote.

TV- und Eventmoderator Aljoscha Höhn begleitet die Kick-off-Veranstaltungen am 20. und 21. April sowie am 4. und 5. Mai durchgängig. Zuschauer können per Chat mit Produkt-, Technik- und Marktspezialisten ihr Know-how erweitern. Nach den beiden Auftaktveran-staltungen werden die Digital Knowledge Days ab Juni dann zu einer festen Einrichtung an jedem zweiten Donnerstag im Monat.

"Wir alle haben gelernt, dass digitale Veranstaltungen kein dauerhafter Ersatz, aber eine sehr gute Ergän-zung zu Präsenzterminen sein können", erläutert dazu Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. "Mit den Digital Knowledge Days bündeln wir diese Erfahrungen ...

