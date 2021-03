Der amerikanische Immobilienkonzern Urstadt Biddle Properties (ISIN: US9172862057, NYSE: UBA) zahlt am 16. April 2021 eine Quartalsdividende von 0,14 US-Dollar an die Aktionäre. Record date ist der 1. April 2021. Insgesamt ist dies die 205. Quartalsdividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,56 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,26 US-Dollar (Stand: 19. März 2021) entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...