EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

Börsengänge von Instil Bio und Connect Biopharma erhöhen inneren Wert je HBM-Aktie um CHF 4.55 (+1.5%)



22.03.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mit Instil Bio (Nasdaq: TIL) und Connect Biopharma (Nasdaq: CNTB) gingen am vergangenen Freitag zwei weitere private Unternehmen aus dem Portfolio der HBM Healthcare Investments erfolgreich an die Börse. Instil Bio beschaffte sich USD 320 Millionen an neuem Kapital durch die Ausgabe von 16 Millionen Aktien zu einem Preis von USD 20.00 je Aktie. Am ersten Handelstag stieg der Aktienkurs auf USD 26.44 (+32.2%). HBM Healthcare Investments beteiligte sich seit Juni 2020 mit total USD 12.5 Millionen an Instil Bio. Die Beteiligung war bisher auf Grundlage der letzten Finanzierungsrunde mit USD 20.3 Millionen bewertet. Weitere USD 6 Millionen wurden beim Börsengang investiert. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments somit 2.2 Millionen Aktien im Gesamtwert von USD 59.1 Millionen. Instil Bio entwickelt eine Zelltherapie-Pipeline mit autologen tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL) für die Behandlung von Krebserkrankungen. Der führende TIL-Kandidat, ITIL-168, wird für die Behandlung von fortgeschrittenem Melanom entwickelt. Connect Biopharma nahm beim Börsengang USD 191.3 Millionen auf durch die Ausgabe von 11.25 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu einem Preis von USD 17.00 je ADS. Die Anteile schlossen am ersten Handelstag bei USD 18.49 (+8.8%). HBM Healthcare Investments investierte im August 2020 USD 10 Millionen in Connect Biopharma und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 5.1 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 1.2 Millionen ADS im Wert von USD 22.4 Millionen. Connect Biopharma entwickelt Therapien zur Behandlung von T-Zell-bedingten Entzündungskrankheiten. Das Unternehmen verfügt über eine Pipeline von vier Medikamentenkandidaten. Die beiden am weitesten fortgeschrittenen Programme in der klinischen Entwicklung, CBP-201 und CBP-307, sind potenziell differenzierte Produktkandidaten gegen validierte Targets zur Behandlung von atopischer Dermatitis sowie von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung