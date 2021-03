DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai mit Erholung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die ostasiatischen Börsen. Ein kräftiges Minus weist der Nikkei-225 auf, für den es um 1,8 Prozent auf 29.252 Punkte nach unten geht. Weiterhin belastet die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), ihre Renditezielspanne auszuweiten, was von den Investoren als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung gewertet wird. Vor diesem Hintergrund zeigen sich vor allem die Auto- und Technologiewerte mit teils starken Abgaben.

Bei den Einzelwerten in Tokio fallen Subaru um 2,6 Prozent und die Aktien des Sensor-Herstellers Keyence reduzieren sich um 4,6 Prozent. Nach dem Brand in einer Fabrik, der für eine zwischenzeitliche Produktionsunterbrechung gesorgt hat, geht es für die Papiere von Renesas Electronics um 4,8 Prozent nach unten.

Schanghai mit Erholung von jüngsten Verlusten

Dagegen geht es für die chinesischen Börsen nach oben, der Schanghai-Composite klettert um 1,0 Prozent, nachdem er am Freitag kräftig unter Druck gestanden hatte. Teilnehmer sprechen allerdings von einem insgesamt zurückhaltenden Handel. "Neben den steigenden Renditen sind es noch weitere Faktoren, wie die anhaltenden Bedenken bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China nach den hochrangigen Gesprächen der letzten Woche", heißt es von IG. Diese hatten auf ein weiter schwieriges Verhältnis zwischen den beiden Ländern hingedeutet.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab und liegt 0,1 Prozent im Minus. Der Kospi in Seoul verliert 0,2 Prozent. Hier stehen vor allem Aktien aus dem Luftfahrt- und Chemie-Sektor unter Abgabedruck.

In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, stieg der S&P/ASX 200 um 0,6 Prozent. Der Index legte damit erstmals nach zuletzt drei Handelstagen mit Abgaben wieder zu. Gesucht waren die Bankenwerte, während sich der Versicherungssektor aufgrund der drohenden Schäden durch die Überflutungen in Australien mit Abgaben zeigte. Unter Druck standen auch Rohstoffwerte. Hier ging es für BHP, Rio Tinto und Fortescue zwischen 0,9 und 4,3 Prozent nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.749,10 +0,61% +2,46% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.252,09 -1,81% +8,56% 07:00 Kospi (Seoul) 3.034,95 -0,15% +5,62% 07:00 Schanghai-Comp. 3.437,03 +0,95% -1,04% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.961,43 -0,10% +6,29% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.142,88 +0,27% +10,22% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.622,97 -0,20% -0,06% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:54 % YTD EUR/USD 1,1894 +0,1% 1,1885 1,1946 -2,6% EUR/JPY 129,38 -0,0% 129,41 130,49 +2,6% EUR/GBP 0,8585 -0,0% 0,8588 0,8561 -3,9% GBP/USD 1,3854 +0,1% 1,3839 1,3956 +1,3% USD/JPY 108,78 -0,1% 108,88 109,25 +5,4% USD/KRW 1129,48 +0,1% 1129,48 1126,40 +4,0% USD/CNY 6,5090 +0,0% 6,5090 6,5032 -0,3% USD/CNH 6,5103 -0,0% 6,5134 6,5016 +0,1% USD/HKD 7,7657 +0,0% 7,7656 7,7653 +0,2% AUD/USD 0,7724 +0,0% 0,7722 0,7801 +0,3% NZD/USD 0,7155 +0,0% 0,7152 0,7228 -0,4% Bitcoin BTC/USD 57.355,50 -0,6% 57.682,50 58.352,50 +97,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,21 61,42 -0,3% -0,21 +25,7% Brent/ICE 64,20 64,53 -0,5% -0,33 +24,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.740,69 1.738,17 +0,1% +2,53 -8,3% Silber (Spot) 25,70 25,85 -0,6% -0,15 -2,6% Platin (Spot) 1.186,33 1.201,50 -1,3% -15,18 +10,8% Kupfer-Future 4,11 4,12 -0,1% -0,00 +16,8% ===

