Berlin (ots) - Cannabidiol, kurz CBD, ist aktuell in aller Munde. Nicht nur, dass immer mehr Menschen auf das Hanfprodukt vertrauen, auch kritische Stimmen werden laut. So haben die Zeitschriften Öko-Test (Online-Artikel vom 31.01.2020) der SPD-Medien-Holding und Stiftung Warentest (Ausgabe 01/2021) die Wirkung von CBD in unterschiedlicher Form kritisiert. Damit gehen beide Organisationen einen anderen Weg als die Weltgesundheitsorganisation (WHO).CBDWelt.de nahm die beiden Artikel zum Anlass, erneut einen genauen CBD Öl Test und Preisvergleich vorzunehmen. Die Testergebnisse und Testberichte sind im CBD Test von CBDwelt (https://cbdwelt.de/cbd-test) online.Zudem haben die CBDWelt.de-Experten die Analyse und Kritik von Stiftung Warentest und Ökotest genau unter die Lupe genommen. Im Detail wird auf die Empfehlung der Stiftung Warentest hinsichtlich der CBD Produkte eingegangen.Bestes CBD Öl im Test: Qualitätsmerkmale für ein gutes CBD ÖlWie findet man das beste CBD Öl? CBDWelt.de hat sich der Aufgabe angenommen. Die Auswahl des idealen CBD Öls ist ob der Vielfalt an Produkten auf dem Markt speziell für Verbraucher nicht leicht. Verschiedene allgemeine Kriterien können die Suche erheblich vereinfachen. So können auch CBD-Anfänger ein gutes von einem schlechten Produkt unterscheiden.Hier eine Liste der CBD-Welt.de-Qualitätsmerkmale, die einen weitaus detaillierteren Vergleich im CBD Test erlauben:- Zertifizierter biologischer Anbau- unabhängige Gütesiegel: CannaTrust, Arge Canna, Leafly.- Europäische Aufzucht (z. B. schwermetallfrei), EU-zertifizierter Hanf- Vollspektrum-CBD-Öl (weitere Hanf-Inhaltsstoffe, Entourage-Effekt)- THC-Gehalt max. 0,2 % (Gesetz innerhalb der EU), THC-Gehalt bei Lebensmitteln)- CO2-Extraktionsverfahren (bewahrt behutsam wertvolle Inhaltsstoffe)- Online-Händler (Verkäufer) sollte im Impressum alle Angaben offenlegen- Transparenz bei der Herstellungskette- Heilmittelwerbegesetz: EU verbietet Heilsversprechen bei CBD. Gibt ein Händler diese, wirkt dies unseriös.- Geschmack- CBD-Gehalt- Kosten pro Einheit- Preis pro mg CBD- Zusatzkosten wie Versand oder Zahlungsgebühren- Erfahrungen von Nutzer (Auf Bewertungsportalen wie CannaTrust.eu)So wurden die CBD Öle im Test bewertetIm CBDWelt.de-Vergleichstest gewichteten die Experten die Kriterien Sicherheit, Qualität, Biozertifikat, Preis und Nutzererfahrungen besonders hoch.Beim Thema Sicherheit wurde geprüft, ob der Hersteller aus Deutschland stammt. Um gesundheitliche Risiken auszuschließen und EU-gesetzeskonform zu sein, musste für eine positive Bewertung der THC-Gehalt in den CBD Ölen unter der Marke von 0,2 % liegen. Teilweise sollte der THC Gehalt auch unter der Lebensmittelrecht-Vorschrift liegen. In den Bereich der Sicherheit fallen auch die Zahlungsmittel. Anbieter wie Klarna, PayPal oder MasterCard zeugen hier von einem ausgezeichneten Sicherheitsstandard.Verschiedene Zertifikate zeigen, dass sowohl die CBD Öle, die Hersteller sowie die Händler vertrauenswürdig sind. Zu diesen Gütesiegeln zählen das BIO-Zertifikat nach EG-Öko-Verordnung, das Siegel für CO2-Neutralität sowie jenes der Erfahrungs- und Wissensplattform CannaTrust.Qualitätsmerkmale im CBD Test mit hoher Gewichtung in der Bewertung waren ergaben sich durch folgende Fragestellungen:- ist das Öl aus der Hanfpflanze ein Vollspektrum-Öl?- Wird das CBD Öl biologisch und vegan angebaut, verarbeitet und aufbereitet?- Ist das Cannabidiol Öl reich an wertvollen natürlichen Terpenen?Weitere Merkmale, die in unseren Vergleich eingeflossen sind, sind das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der Geschmack.Diese Hersteller und Anbieter für CBD Öl haben wir getestet und bewertetHersteller und Anbieter von CBD Ölen haben die Verantwortung, sich vorauseilend an die Qualitätskriterien zu halten, die für den Endverbraucher entscheidend sind. Die acht Hersteller, die nach der Untersuchung der CBDWelt.de-Experten in allen Kriterien am seriösesten arbeiten, sind folgende:- Vitadol- Medihemp- Cannhelp- BioBloom- Herbliz- CBDVital- Hempamed- NordicOilDer von Stiftung Warentest getestete CBD Öl-Anbieter Vaay wurde nicht getestet. Dies ist allerdings keine Aussage über die Qualität der Produkte oder die Reputation des Unternehmens.CBD Öl 10 % Testsieger im Preisvergleich - unsere EmpfehlungenBesonders beliebt bei den Konsumenten sind die 10 % CBD Öle. Unsere Experten unterzogen 15 CBD Öle mit einem CBD-Gehalt von 10 % dem Vergleichstest. Drei entsprachen den Testanforderungen in Kriterien wie biologischer Anbau oder auch Vollspektrum nicht. Unser CBD-Öl-Testsieger ist das Vitadol Gold CBD Öl 10 %.Als Aromaöle und Nahrungsergänzungsmittel sind auch CBD Öle mit einem CBD-Gehalt von 5 % sehr beliebt. Anhand der Qualitätsmerkmale schafften es drei auf das Treppchen - Cannexol 5 % Aromaöl, Vitadol Mint 5 % und Medihemp 5 % Hanf-Complete.Alle CBD Öle mit mehr als 15 % Gehalt zählen zu den hochprozentigen. In dieser Kategorie entsprachen drei den hohen Anforderungen - unter anderem das Cannexol 25 %. Hier können Sie den vollständigen CBD Öl Preisvergleich (https://cbdwelt.de/cbd-oel-preisvergleich) online einsehen.Widersprüchliche Empfehlungen: Stiftung Warentest Vs. WHODie Stiftung Warentest publizierte Anfang 2021 einen Test zu verschiedenen CBD-Produkten [ Stiftung Warentest 01/2021 (https://www.test.de/Produkte-mit-Hanf-Was-taugen-Kapseln-und-Oele-mit-CBD-5706119-0/)]. Den kompletten Artikel kann man sich für 2 Euro hinter der Paywall von test.de durchlesen. Die Tester kamen dabei unter anderem zu dem Schluss, dass CBD nicht nur einen beruhigenden Effekt ("Rückwärtsbremse der Nerven") haben kann, sondern den Konsumenten teilweise auch reizbarer machen würde. Den beruhigenden Effekt des CBDs untermauern Studien, für den angesprochenen "reizbar machenden" Effekt nennt die Stiftung keinen Beleg in ihrem Artikel.Die WHO bescheinigt dem Wirkstoff CBD in einem Paper, dass dieser keine bedenklichen Nebenwirkungen hat. [ WHO Empfehlung zu CBD (https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf) ] Anders als im Bericht der Stiftung Warentest angedeutet, haben die WHO-Experten keinen Effekt feststellen können, der die Konsumenten reizbarer machen würde. Die WHO sagt zudem explizit: "CBD is generally well tolerated with a good safety profile.""Für bestimmte Störungen wie Schlaf- oder Angststörungen gibt es nur Hinweise für ein mögliches therapeutisches Potenzial von CBD". So zitiert der Artikel die Pharmazeutin Dr. Birgit Schindler. Die aktuelle Studienlage zeichnet hier ein optimistischeres Bild. In jüngster Zeit befassen sich vor allem angelsächsische Universitäten wie jene von Colorado unter der Federführung von Scott Shannon mit dem Thema. Er und seine Kollegen kamen in einer 2019 publizierten Studie zu dem Schluss, "Cannabidiol may hold benefit for anxiety-related disorders. Controlled clinical studies are needed." ("Cannabidiol kann bei Angststörungen von Nutzen sein. Weitere klinische Studien sind erforderlich")In der Printversion des Artikels wird angegeben, dass in allen getesteten CBD Produkten THC enthalten sei. An dieser Stelle des Artikels bleibt aber unerwähnt, dass dies in der EU erlaubt ist, solange der THC-Gehalt nicht die Marke von 0,2 % übersteigt. Die Autoren des Artikels schreiben, "Pro Kilogramm Körpergewicht und Tag sollte es [an THC laut EU] nicht mehr als ein Mikrogramm sein". Das wären 0,000000001 kg. Ein Erwachsener (80 kg) dürfte somit pro Tag 0,00000008 kg THC zu sich nehmen. Dies wäre eine extrem geringe Menge und würde und hätte keine Wirkung über den Placeboeffekt hinaus. Die EU erlaubt deutlich mehr.Die Stiftung Warentest stellt klar die Novel Food Problematik in den Vordergrund. Dieser Einwand ist berechtigt. Allerdings übersieht man hier die fachspezifischen Details. Viele der dort aufgeführten Produkten verweisen auf die "Aromatisierung der CBD Produkte". Dementsprechend seien die Produkte kein Novel Food. In dem Test werden zudem keine Kosmetikprodukte erwähnt, die natürlich kein Novel Food sein können und legal am Markt erhältlich sind.Öko-Test kritisierte Abbildung von HanfblätternAuch die Zeitschrift Öko-Test nahm sich des Themas CBD an. In dem Bericht wird erwähnt, dass "Produkte mit Hanf-Zutaten [...] problematisch [seien], wenn sie zu Werbezwecken mit Abbildungen von Hanfblättern oder Begriffen wie 'berauschend' kokettieren - das sei eine gefährliche Verharmlosung von Cannabis, [...]". CBD wird aus Hanf hergestellt. Es wäre, wenn überhaupt, fahrlässig, es hier an Transparenz fehlen zu lassen.Die Zeitschrift Öko-Test zählt zur Medien-Holding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, die sich mehrheitlich im Besitz der SPD befindet. Auch wenn die Partei immer wieder mit der Legalisierung von Cannabis kokettiert, stimmt sie als Teil der Bundesregierung immer wieder dagegen und betreibt damit Lobby-Arbeit gegen Hanfprodukte.Kundenbewertungen und ein CBD-PreisvergleichDank Unternehmen wie der Stiftung Warentest und der SPD-Zeitschrift Öko-Test hinterfragen und testen wir von CBDWelt.de nach transparenten Qualitätskriterien verschiedene CBD Öle. Ein klarer Testsieger ist das Vitadol Gold CBD Öl 10 %. Beruhigend für die Konsumente ist, dass CBD auch aus Sicht der WHO unbedenklich ist.Auch das CBD Öl anderer im Test namentlich erwähnter Hersteller kann man getrost verwenden. Einen Preisvergleich von CBD Ölen können Interessierte auf dem Online CBD Shop cbdwelt.de nachlesen. 