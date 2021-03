Das Biotechunternehmen EVOTEC hat eine Entwicklungskooperation mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda geschlossen. Ziel ist es, an RNA ansetzende niedermolekulare Substanzen für Zielstrukturen zu erforschen und zu entwickeln, die mit konventionellen Herangehensweisen nur schwer erreicht werden können. Im Rahmen der Vereinbarung erhält EVOTEC erhebliche Forschungszahlungen und hat Anspruch auf frühphasige, präklinische, klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 160 Mio. $ je Programm. Darüber hinaus hat EVOTEC Anspruch auf gestaffelte Umsatzbeteiligungen am Nettoumsatz der Produkte, die aus dieser Kooperation hervorgehen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

EVOTEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de